الرئيس الجزائري: هناك أطراف تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسات الدولة

هبة بريس - وكالات

قال نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في الجزائر الفريق أحمد قايد صالح إن أطرافا تهدف إلى عرقلة عمل مؤسسات الدولة، بحسبما نقله تلفزيون “النهار” الجزائري يوم الثلاثاء.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري وجود أصوات ومواقف متعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى.

وندد الفريق قايد صالح خلال زيارة ميدانية إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، شمال البلاد، بالأطراف التي قاطعت الندوة التشاورية التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

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