طبيب يقتل صديقته ويطهيها بعد اكتشاف أنها متحولة جنسيًّا

هبة بريس - وكالات

اعترف طبيب روسي شاب بقتل صديقته وتقطيعها إربًا وطهيها عندما اكتشف أنها متحولة جنسيًّا.

وقتل ميخائيل تيخونوف، البالغ من العمر 27 عامًا، صديقته عقب اكتشاف أنها متحولة جنسيًّا، قبل أن يقطعها إربًا ويطهي أجزاءً منها في الفرن، ويلقي بأجزاء أخرى في المرحاض.

وحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، كان الطبيب يقضي أمسية مع صديقته، نينا سورجوتسكايا، البالغة 25 عامًا، في مدينة كورسك، قبل أن يعودا إلى شقتها، وبعدها أدرك أنها متحولة جنسيًّا وخضعت لعملية إعادة تحديد الجنس.

ووفقًا للسلطات، شرع ميخائيل في خنقها فورًا وهما على فراشهما، قبل أن يحاول إخفاء جريمته الشنيعة، بتقطيع جثتها.

وأبلغت والدة نينا الشرطة باختفاء ابنتها، وأثناء التحقيق في الواقعة، استجوب المحققون ميخائيل، واكتشفوا أن نينا دعته إلى شقتها، حيث تناولا الكحول، وقاما بممارسة الجنس، وعندها لاحظ ميخائيل أن شريكته كانت رجلًا في السابق، فأمسك برقبتها وخنقها، ولم يتوقف حتى فارقت الحياة.

وأوضح المحققون أن الطبيب قرر التخلص من الجثة للتستر على جريمته، فأخذها إلى الحمام، حيث قطع أعضاءها الداخلية إربًا إلى قطع صغيرة ألقاها في المرحاض، ثم قطع لحمها ووضعه في الفرن، وشواه لتتبخر السوائل الزائدة منه.

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