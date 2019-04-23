دفتر تحملات الألعاب الإفريقية يحرج التلفزيون المغربي… والجزائر في قفص الإتهام

هبة سبور

ذكرت مصادر مطلعة لهبة سبور ان القائمين على التلفزيون المغربي ينتظرون التوصل بدفتر التحملات من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية كي يشرعوا في وضع مخطط النقل التلفزي لالعاب الإفريقية المقررة في غشت المقبل.

واشارت المصادر الى التلفزيون المغربي هيأ كل الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية كي يكون في الموعد تمام كما فعل في التظاهرات الرياضية الأخرى التي احتضنها المغرب.

ويذكر ان اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يرأسه الجزائري مصطفى بيراف مما يجعل الشكوك تحوم حول وجود نية مبيتة للتشويش على تنظيم المغرب هذا الحدث الإفريقي الرياضي

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