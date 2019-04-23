بيرديغو: تعليمات الملك تستجيب لانتظارات الجماعات اليهودية بالمغرب

هبة بريس

بعد التعليمات السامية، التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوزير الداخلية قصد تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969، أصدر مجلس الجماعات اليهودية بالمغرب، أمس الاثنين 22 أبريل، بيانا يدعو إلى الحرص على إجراء انتخابات الهيئات التمثيلية للجمعيات اليهودية المغربية في ظل شروط تحفظ التماسك والتضامن والانسجام، بما يخدم لعب دور وطني لهذه الجماعات.

ودعا البيان، الموقع من طرف الأمين العام لمجلس الجماعات اليهودية بالمغرب “سيرج بيرديغو”، إلى اعتماد الشفافية والمصداقية خلال انتخاب الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي دعا إليها جلالة الملك، معتبرا أن التوجيهات الملكية جاءت لتستجيب لإنتظارات هذه الجماعات، إلى جانب حسمها في إشكالية إصلاح المؤسسات اليهودية المغربية.

وكان جلالة الملك قد طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.

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