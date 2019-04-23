العثماني يطمئن المغاربة بوجود اكتفاء ذاتي من “البيض” خلال رمضان

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طمأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغاربة ، بوجود إكتفاء ذاتي من ” البيض” خلال شهر رمضان المقبل، وأن هذه المادة الاساسية ستوجد بوفرة في كل الاسواق المغربية، دون أن يتحدث عن إمكانية الزيادة في ثمنه بسبب المضاربات بين الوسطاء والتجار .

وقد يصل الاستهلاك الوطني من “البيض” هذه السنة أكثر أربعة ملايير وحدة، ما يعادل 140 بيضة للفرد في السنة، حيث يحقق المغرب الاكتفاء الذاتي في إنتاج بيض الاستهلاك.

ويتوقع اقتصاديون أن يحقق القطاع رقم معاملات قد يتجاوز اربعة ملايير درهم، كما يوفر القطاع نفسه بصفة دائمة 12 ألف منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر من خلال شبكة التسويق والتوزيع.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1