آلاف الطلاب الجزائريين يتظاهرون مجددًا مطالبين برحيل ”النظام“

هبة بريس - وكالات

بدأ آلاف الطلاب تظاهرة جديدة في وسط العاصمة الجزائرية، كما دأبوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ الـ22 من فبراير، للمطالبة برحيل ”النظام“ ومحاسبة ”العصابة“، غداة حبس رجال أعمال مهمين ومسؤولين سابقين في الجيش.

وأصبح شعار ”ارحل“ الأكثر تردادًا في مسيرة الطلاب الذين بدأوا بالتجمع في ساحة البريد المركزي، ثم احتلوا كل الشوارع المحيطة بها وخصوصًا شارع ديدوش مراد حيث تقع جامعة الجزائر 1.

وابتعدت شاحنات الشرطة عن مكان التظاهرة وتمركزت خصوصًا على الطريق المؤدية إلى مقر البرلمان على بعد 500 متر، دون أن تتدخل.

وتحت شعار ”يا احنا يانتوما ارحلي ياحكومة“ أيّ ”إما نحن وإما أنتم على الحكومة أن ترحل“ سار الطلاب في شكل منظم بحسب اختصاصاتهم.

فطلاب الهندسة المعمارية وضعوا قبعات بيضاء فيما وضع زملاؤهم في الهندسة المدنية قبعات صفراء، رافعين لافتة كبيرة كتبوا عليها بالفرنسية ”لنبن جزائر جديدة“.

أما طلاب الطب والصيدلة فارتدوا مآزرهم البيضاء وساروا تتقدمهم لافتة ”الصيادلة ضد هذا النظام المتعفن“.

ورفض الطلاب إجراء الانتخابات في الرابع من تموز/يوليو، الأمر الذي يصر عليه رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح المطالب هو أيضًا بالرحيل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0