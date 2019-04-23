هذا ما سيتدارسه المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد بعد غد الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير الشباب والرياضة حول تقييم السياسة الوطنية في مجال الرياضة.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.

ويختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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