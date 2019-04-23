حضور قوي لـ “تجارة 2020” بالمناظرة الوطنية حول التجارة بمراكش

هبة بريس

بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول التجارة يومي 24 و25 أبريل 2019 في مراكش، تهنئ تجارة 2020، الفدرالية المهنية التي تضم الموزعين الرئيسيين للمنتجات الاستهلاكية في العديد من الأنشطة: الصناعة الغذائية ومنتجات النظافة ومنتجات التنظيف والاتصالات السلكية واللاسلكية والمطاحن … وتمثل سوقا بأزيد من 85 مليار درهم ، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على تنظيم هذه المناظرة التي ترنو لتكون فضاء للنقاش، والتبادل البناء والشامل لتطوير قطاع التجارة.

ووعيا منها بالدور الاستراتيجي للتجارة والتوزيع في الاقتصاد المغربي، تنخرط تجارة 2020 تماما في هذه المجهودات الهادفة إلى تطويره، وتساهم من خلال تعبئة كل طاقاتها كما دأبت على ذلك من خلال العمل على مختلف الرافعات الكفيلة بهيكلة وتحديث وانسجام القطاع لفائدة المستهلك المغربي. ولقد تمت بلورة كتاب أبيض يضم توصيات عملية، والذي انبثق عن عمل اللجنة المختصة التي تضم مختلف الخبراء والفاعلين المعنيين.

وسيبحث متدخلون ينتمون لـ تجارة 2020 في مناظرة مراكش سبل مواجهة الرهانات والتحديات التي تواجه القطاع، وأيضا كيفية المساهمة بشكل جماعي في البحث عن حلول فعالة وبراغماتية، وعليه، يجب الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الهامة والاستراتيجية مثل الضرائب، لدمجها في المناظرة الوطنية حول الضرائب التي ستنظم يومي 3 و4 ماي المقبل، حتى يتمكن القطاع من الحصول على الدعم الضريبي الذي يلائمه. أما بالنسبة للجوانب الأخرى، فيمكن تناولها في إطار لجان العمل التي تضم تجارة 2020، وغرف التجارة وجمعية التجار المنتمية للقطاع، والتي تتمتع بالمصداقية وتعمل بشكل مشروع لتطويره.

وتؤكد تجارة 2020، الفدرالية المهنية الفاعلة بشكل عميق في قطاعها والتي تعبر عن الانشغالات المشروعة للفاعلين في القطاع، على أنها متضامنة مع أي جهد أو مبادرة قادرة على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا.

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