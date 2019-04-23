مفاجأة جديدة بكأس افريقيا بمصر

هبة سبور – وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إطلاق مفاجأة جديدة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها مصر يونيو المقبل، بالاتفاق مع شركة توتال، الراعي الرسمي للكرة الإفريقية.

وأطلقت الشركة الراعية “توتال” مسابقة لتصميم منحوتة لكأس البطولة تقدم كل مباراة للاعب “رجل المباراة” وضمت سبعة من الفنانين المصريين المشهورين، وتم تصفيتهم إلى اثنين وسيكون أحدهما المصمم لجائزة “توتال مان أوف ذا ماتش” التي ستُقدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي ستنطلق 21 يونيو.

حيث قامت الشركة باستعراض الأعمال الفنية، واجتمعت لجنة مكونة من ممثلي الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة وشركتي لاغارد وتوتال بالإضافة إلى الفنان المصري فرغلي عبد الحفيظ وبعد القيام بعملية التصويت، قاموا باختيار الفنانين حسن كامل وهاني السيد كمرشحين نهائيين، وكلاهما لديه خلفية فنية قوية وأقاما الكثير من المعارض داخل مصر وخارجها.

ومن المقرر تحديد الفائز النهائي بناًء على الأصوات التي سيُدلى بها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتوتال وسيُعلن عنه في 2 مايو المقبل

الفكرة جاءت من أجل إحياء وتنشيط شعار رياضة كرة القدم في إفريقيا وفي هذا الصدد، أرادت شركة توتال وضع البعد الفني في قلب العروض الرياضية من خلال منح الفنانين الفرصة في تصميم جائزة “توتال مان أوف ذا ماتش”.

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