ارتفاع حركة النقل الجوي بمطار الصويرة – موكادر خلال شهر مارس 2019

هبة بريس

سجلت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الصويرة – موكادور ارتفاعا بنسبة 50.02 في المئة خلال شهر مارس المنصرم، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.

وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، فإن 13 ألفا و467 مسافرا استعملوا مطار الصويرة – موكادور في تنقلهم خلال مارس المنصرم، مقابل 8 آلاف و977 مسافرا خلال نفس الشهر من سنة 2018.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، استقبل المطار الدولي للصويرة ما مجموعه 33 ألفا وثمانية مسافرين في مقابل 24 ألفا و581 مسافرا فقط خلال نفس الفترة من سنة 2018، بارتفاع ملحوظ بلغت نسبته 34.28 في المئة.

يذكر أن مطار الصويرة – موكادور سجل، خلال سنة 2018، ارتفاعا في حركة المسافرين بلغ 25.83 في المئة، بما مجموعه 104 آلاف و587 مسافرا في مقابل 83 ألفا و414 مسافرا خلال 2017.

ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تضاعفت حركة النقل الجوي على مستوى مطار الصويرة بأربع مرات تقريبا خلال الأشهر العشرة الماضية، حيث انتقلت من 25 ألفا و795 مسافرا في 2007، و83 ألفا و414 مسافرا خلال 2017، إلى 104 آلاف و587 مسافرا في 2018، بارتفاع سنوي بلغ 12.44 في المئة.

ويصنف مطار الصويرة موكادور، الذي يستجيب للمعايير العالمية خاصة على مستوى الأمن وسلامة المسافرين، من بين المطارات الوطنية الأكثر انسيابية بخصوص إجراءات تنقل المسافرين، وعلى مستوى توفير ظروف الراحة لمستعملي هذا المطار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0