أمن البيضاء يوقف شاحنة محملة بالمخدرات ويعتقل عددا من الأشخاص

نُشر بتاريخ :  2019-04-23 - 11:48
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طارق عبلا - هبة بريس

تمكنت المصالح الامنية بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الثلاثاء، من توقيف شاحنة محملة بالمخدرات وسيارتين خفيفتين واعتقال عدد من الأشخاص.

وعاينت هبة بريس، تطويق عناصر الأمن للشاحنة المذكورة، على مستوى شارع السفير بن عائشة بمنطقة الصخور السوداء، حيث تم حجز الشاحنة التي تحمل كمية مهمة من مخدر “الشيرا” وسيارتين من نوع “داسيا” و”فولسفاغن” واعتقال أزيد من 3 أشخاص كانوا على متنها.

هذا وتم اقتياد الموقوفين والمحجوزات الى المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع، لتعميق البحث واعتقال باقي للمتورطين في العملية.

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