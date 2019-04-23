سريلانكا: تفجيرات عيد القيامة جاءت انتقامًا لمذبحة مسجدي نيوزيلندا

نُشر بتاريخ :  2019-04-23 - 11:14
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع روان ويجيواردين، اليوم الثلاثاء، إن التفجيرات التي هزت سريلانكا يوم الأحد خلال الاحتفال بعيد القيامة كانت ردًا انتقاميًا على الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا، مضيفًا أن هناك اعتقادًا بمسؤولية تنظيمين إسلاميين في الداخل.

وقال للبرلمان: ”كشف التحقيق الأولي أن ما حدث كان ردًا انتقاميًا على هجوم مسجدي نيوزيلندا“.

وتابع أن التفجيرات نفذتها جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم.

وكانت هجمات سريلانكا قد أودت بحياة 321 شخصًا، فيما قتل نحو 50 شخصًا في مجزرة استهدفت مسجدين بنيوزيلندا في 15 مارس الماضي.

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