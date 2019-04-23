مدرب منتخب نيجيريا يرغب في مواجهة “الأسود” وديا

هبة سبور – شفيق عنوري

يرغب غيرنوت روهر، مدرب نيجيريا، في مواجهة المنتخب الوطني المغربي وديا قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستحتضنها مصر الصيف المقبل.

وقال غيرنوت في تصريح صحفي، إنه سعى لمقابلة “الأسود” في مارس الماضي، غير أن المنتخبين كانا قد برمجا لقاءين وديين مسبقا.

وأضاف أن مواجهة المغرب في لقاء ودي، سيكون أمرا جيدا، نظرا لأن “الأسود” من بين المرشحين للتتويج بلقب “الكان”.

وكان هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، قد قال في وقت سابق، أن “الأسود” سيواجهون في مقابلة ودية خصما قويا في الساحة الإفريقية ويتواجد معنا في نفس المستوى، الأمر الذي رأه كثير من المتابعين تلميحا إلى مباراة ضد نيجيريا.

ويلعب المغرب في المجموعة الرابعة بكأس الأمم المقبلة، إلى جانب كل من ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

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