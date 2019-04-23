” عاملات النظافة بالأمن الإقليمي للجديدة تتوقف أجورهن رغم أدائهن الشغل !” .. المديرية تنفي

هبة بريس

تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بجدية كبيرة مع المعطيات الواردة في مقال نشرته “هبة بريس” تحت عنوان” عاملات النظافة بالأمن الإقليمي للجديدة تتوقف أجورهن رغم أدائهن الشغل !” وراجعت بشأنها الأمن الإقليمي بالجديدة، حيث تبين أنه في غضون شهر يناير الماضي انتهت مدة العقد الذي كان يجمع مصالح الأمن الوطني بمدينة الجديدة مع الشركة المكلفة بالنظافة بمقراتها، فتم اللجوء إلى مسطرة طلب عروض مفتوح حيث رست الصفقة العمومية على شركة أخرى لتدبير الفترة الانتقالية بين تاريخ انتهاء الصفقة الأولى في شهر يناير 2019 وتاريخ التعاقد مع شركة جديدة.

وخلافا لما ورد بالمقال، يفيد بلاغ توضيحي للمديرية، فقد تبين أن عقود الشغل التي تجمع بين الشركة المشغلة ومستخدماتها تم إبرامها بشكل قانوني يضمن جميع حقوقهن، وأنها قامت بصرف جميع مستحقاتهن المالية بما فيها التعويضات العائلية، علاوة على تنفيذها لالتزاماتها بخصوص التصريح الإجباري لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما هو تنص عليه بنود هذه الصفقة.

وإذ توافيكم المديرية العامة للأمن الوطني بنص هذا التوضيح، يضيف ذات البلاغ، فإنها تجدد التأكيد على حرصها احترام الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغيلهم للقيام بأعمال صيانة ونظافة المقرات الأمنية.

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