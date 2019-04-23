الديربي البيضاوي يسجل رقما جديدا من حيث عدد المشاهدين

نُشر بتاريخ :  2019-04-23 - 09:34
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هبة سبور – شفيق عنوري

سجل الديربي البيضاوي، بين الرجاء والوداد، رقما جديدا من حيث عدد المشاهدين الذين تابعوا المباراة على قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

وقالت قناة الرياضية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن عدد المشاهدين الذين تابعوا الديربي البيضاوي على شاشتها، بلغ 4 ملايين.

وكان ديربي الذهاب الذي جمع بين الوداد والرجاء، على أرضية ملعب مراكش الكبير، حظي بنسبة 7 ملايين مشاهد، وهو أعلى رقم مسجل في تاريخ المواجهات.

وانتهت موقعة الديربي، التي جرت أطوارها على أرضية الملعب الذي احتضن موقعة الذهاب، بنتيجة التعادل 2-2.

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