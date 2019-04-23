بعد رصد اختلالات في تطبيقه .. مشروع لإصلاح نظام “راميد”

هبة بريس

قال وزير الصحة أناس الدكالي، الاثنين 22 أبريل بالرباط، إن الوزارة تنكب على إعداد مشروع إصلاح نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وأبرز الدكالي، في معرض جوابه على سؤال حول موضوع ” الاختلالات التي تعترض تطبيق نظام المساعدة الطبية راميد”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن “وزارة الصحة تقوم اليوم، تبعا للتوجيهات الملكية السامية، وبمعية قطاعين حكوميين، هما وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، بإعداد مشروع إصلاح نظام راميد”.

وبعد أن سجل أن أي مشروع هيكلي وبنيوي، مثل هذا النظام، تعترضه بعض الصعوبات، شدد الوزير على أن حصيلة سبع سنوات من تنفيذ نظام المساعدة الطبية “راميد” إيجابية كما وكيفا، حيث تم تقديم أزيد من 38 مليون خدمة صحية، بما فيها خدمات جد متطورة ذات كلفة عالية في المراكز الاستشفائية الجامعية كزرع الأعضاء مثلا.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الوزارة تقوم بفضل هذا النظام باقتناء الخدمات الصحية لتصفية الدم بما يناهز 300 مليون درهم سنويا.

وذكر الدكالي بأن نظام المساعدة الطبية “راميد” تم تعميمه منذ سنة 2012، وساهم في توسيع الساكنة المستفيدة من التغطية الصحية إلى 62.7 بالمائة، أي أزيد من 12 مليون مستفيد، من بينهم 8 ملايين شخص يتوفرون على بطاقة سارية المفعول.

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