طقس الثلاثاء .. تساقطات مطرية بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، الثلاثاء، أن تكون الأجواء غائمة ستعطي أمطار أو زخات فوق الشمال والوسط والمنطقة الشرقية والمرتفعات، مع احتمال رعد بمنطقة طنجة، وكذا نزول بعض التساقطات الثلجية فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط.

ومن المتوقع أن تبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وفوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالجنوب، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، ومن القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية وبالمنطقة الشرقية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين درجة واحدة و04 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية وبهضاب ولماس، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية وبالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 15 و20 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا، حيث ستتأرجح ما بين 04 و09 درجة بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و19 درجة شمال المنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى وبالقرب من السواحل الشمالية والوسطى، وما بين 19 و24 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الجنوبية، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وهائجا ما بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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