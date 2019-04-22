العثور على رفات هيكل عظمي لامرأة داخل شقة متقاعد بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

على إثر وفاة قريب داخل شقة سكنية بالجديدة، عثر ورثة الأخير في إحدى الغرف على رفات هيكل عظمي يعود لامرأة.

وحسب مصدر مطلع، فإن متقاعدا كان يقطن في منزل من طابقين بتجزئة بئر أنزران بعاصمة دكالة، قضى نحبه، منذ يومين. حيث عمد أفراد أسرته إلى مواراة جثمانه الثرى، بعد إقامة مراسيم الدفن و”العشاء” وإحضار حفظة القرآن لتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، بحضور الأهل والمعاارف، في المنزل الذي كان والدهم يقيم فيه قيد حياته.

وبعد يوم عن الدفن، قام الورثة الذين حلوا بالشقة السكنية، بالبحث عن بعض الوثائق التي تخص مورثهم، وأثار انتباههم غرفة بالطابق السفلي، محكمة الإغلاق، ظلت فارغة، بعد أن غادرها، منذ وقت بعيد، شخص كان يشغلها على وجه الكراء. وقد عمدوا لتوهم إلى فتح بابها، وعثروا بداخلها على رفات هيكل عظمي لامرأة، يرجح أنها توفيت منذ حوالي عقد من الزمن.

وفور إشعارها، انتقلت إلى مسرح النازلة المصالح الشرطية لدةى أمن الجديدة، من ضمنها الفرقة الجنائية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، وتقنيو مسرح الجريمية والمصلحة النقنية والعلمية، والعميد المركزي بالنيابة. حيث أجرى المتدخلون الأمنيون المعاينات والتحريات الميدانية، وانتدبوا سيارة لنقل الأموات، نقلت رفات الهيكل العظمي إلى مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي، لإخضاعها للتشريح الطبي، الذي من شأن نتائجه تحديد أسباب الوفاة، التي تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات.

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