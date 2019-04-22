صادم : العثور على جثتي زوجين بمنزل بمكناس

ع محياوي ـ هبة بريس

اهتز حي وجه عروس بالعاصمة الإسماعيلية مكناس بعد زوال اليوم الاثنين 22 أبريل الجاري، على خبر العثور على جثتي زوجين داخل منزل في بداية تحللهما.

و حلت على الفور السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني بحضور رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس ورئيس الدائرة الأمنية رقم 13 وقائد المقاطعة الرابعة مرفقين بعناصر الوقاية المدنية للقيام بالمتعين، إذ عمدوا على تكسير الباب الحديدي للمنزل بصعوبة من أجل السماح لعناصر الشرطة العلمية بإجراء المعاينة .

وافادت مصادر هبة بريس انه بمجرد فتح باب المنزل انبعثت رائحة كريهة بداخل الشقة و تم العثور على الضحيتان جثة هامدة بالقرب من بعضهما ببهو المنزل في بداية التحلل .

الزوجة كانت ترتدي ملابس الاستحمام، اذ رجحت مصادر هبة بريس فرضية الموت الى تسرب غاز البوطان الذي يفترض تان يكون قد انبعث من سخان الماء المتواجد بمكان داخل المنزل الذي يفتقد لنافذة تهوية

وتم نقل الضحيتين على متن سيارة الأموات صوب مستشفى محمد الخامس قصد إخضاعهما للتشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة بأمر من النيابة العامة المختصة.

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