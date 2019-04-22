برلماني بيجيدي ينعت سكان بـ”بوزبال”ونشطاء يردون بقوة !!

هبة بريس ـ الرباط

وصف عبدالعزيز العايض ، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ساكنة مدينة تمارة بـ”،بوزيال” وهو الشيء الذي جر عليه انتقادات واسعة ، وكذا في حق حزب “البيجيدي”.

وجاء وصف برلماني العدالة والتنمية، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة تمارة، لساكنة المدينة ب”بوزبال” ، خلال تدوينة على حائطه الفايسبوكي، حيث كتب “في أقل من 24 ساعة على وضع الحاويات تحت أرضية، يأبى بوزبال أو بوغنان إلا أن يرمي النفايات في غير مكانها، وتصر الجماعة والشركة المفوض لها القطاع على القيام بالواجب وتنظيف المجال، لأن المواطن التماري يستحق الأحسن، وشكرا لعامل النظافة والله يهدي بوزبال”.

تدوينة البرلماني عبدالعزيز العايض جرت عليه موجة غضب عارم من طرف نشطاء العالم الأزرق، الذين استنكروا الطريقة الحاطة التي علق بها عبد العزيز العايض على هذا المشهد (الصور). وكتب أحد النشطاء “فعلا بوزبال من وضعك على دالك الكرسي يستحقون أكثر”.

و طالب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بتمارة، نائب الرئيس، بضرورة تقديم اعتذار للساكنة، معتبرين أنه من غير المعقول أن تصدر عبارات حاطة وسوقية (بوزبال) عن مسؤول يفترض فيه أن يكون القدوة الحسنة للجميع

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