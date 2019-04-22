معتقل “حراك الريف” يواصل معركة الأمعاء الفارغة وشقيقه ..”إنهم يموتون”

هبة بريس ـ الرباط

قال محمد أحمجيق، شقيق المعتقل نبيل أحمجيق، على خلفية “حراك الريف”، والمحكوم عليه ب 20 سنة، إن الوضع الصحي لنبيل في تدهور، وذلك بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه لمدة 15 يوم على التوالي.

وكشف شقيق أحمجيق، في تدوينة له، بحسابه على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، مساء الاثنين، أن “نبيل يعاني من جراء الإضراب من إصفرار الوجه، وصعوبة في الكلام، إضافة إلى تثاقل الحركة والمشي، وإنخفاض على مستوى الضغط الدموي”، لافتا الانتباه إلى “إنهم يموتون”، في إشارة إلى المعتقلين المضربين.

ويخوض معتقلون على خلفية حراك الريف، إضرابا عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء؛ الأمر الذي دفع هيئات حقوقية إلى مراسلة جهات حكومية قصد النظر “في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم”.

وتتراوح الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف” مابين سنة إلى 20 سنة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0