الرئيس الجزائري المؤقت يجري تغييرات في سلك الولاة

هبة بريس ـ وكالات

أجرى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، مساء يوم الاثنين، سلسلة تغييرات شملت إنهاء مهام وتحويل وتعيين ولاة جدد في محافظات عدة بينها الجزائر العاصمة.

وأفاد مراسل RT بأن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح أنهى مهام والي العاصمة عبد القادر زوخ، وعين مكانه عبد الخالق صيودة.

وشغل الوالي الجديد لولاية الجزائر العاصمة عبد الخالق صيودة، منصب وال لأول مرة بولاية باتنة، بعدما شغل قبلها مناصب عدة.

وكان عبد الخالق صيودة، يمارس مهامه كأمين عام بولاية قسنطينة، وقبل ذلك مديرا للإدارة المحلية بولاية وهران، ثم بولاية عنابة.

كما عين الرئيس المؤقت، برادعي عبد القادر واليا لولاية الأغواط، وبوزقزة الوناس واليا لولاية باتنة، بلكاتب محمد واليا لولاية سطيف، يحياتن يحيى واليا لولاية بومرداس، كما عين حرفوش بن عرعار واليا لولاية الطارف.

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