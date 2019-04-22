مؤشر الجريمة العالمي.. المغرب في هذا المركز !!

هبة بريس ـ الرباط

احتل المغرب المرتبة 37 بواقع 50.24 نقطة في إحصائية “مؤشر الجرائم في العالم 2019″، نشرها موقع “نمبيو” أكبر قاعدة بيانات حول المدن ونسب الغلاء والجريمة فيها.

ويقول الموقع إنه يستند في وضع إحصائياته على بيانات تعود لآخر 36 شهر، وينشر تلك الاحصائيات مرتين كل عام.

ووفق الموقع، فإن الدولة التي فيها أقل معدل جريمة في العالم، تعتبر الأكثر أمنًا، وبالعكس.

وتصدرت قطر قائمة الدول الأكثر أمنا بينما جاءت فنزويلا بالمركز الأخير على أحدث قائمة سنوية صنفت 118 دولة في العالم من حيث نسب الجرائم.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بعد اليابان التي جاءت ثانية، فيما جاءت عمان في المرتبة 14 والسعودية بالمركز 25 على قائمة الدول الأكثر أمنا.

وحلت جنوب إفريقيا في المركز الرابع على قائمة الدول التي تشهد أعلى معدل جريمة في العالم، وتلتها أفغانستان في المركز الخامس.

وصنف الموقع سوريا الدولة الأخطر بين الدول العربية، حيث جاءت في المرتبة 16 عالميا على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة بواقع 63.59 نقطة.

تلاها الصومال في المرتبة 20 بواقع 60.10 نقطة، ومن ثم ليبيا في المركز 22، بواقع 59.18 نقطة. وجاءت بعدها مصر في المرتبة 36 بواقع 50.71 نقطة.

الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 45 بينما جاءت العراق في المرتبة 53 على قائمة الدول الأعلى من حيث معدل الجريمة.

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