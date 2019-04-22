امـزازي : “أطر الأكاديميات” أخلوا بمخرجات 13 أبريل بعدم عودتهم للأقسام

هبة بريس ـ الرباط

قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ان الأساتذة “أطر الأكاديميات” أخلوا بالتزاماتهم، بعدم عودتهم للأقسام واستمرارهم في الإضراب.

وأضاف أمزازي خلال جلسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، أنه تم التخلي عن نظام التعاقد كما تم تجويد النظام الأساسي، وذلك من أجل وضع حد للهدر الزمن المدرسي، متهما الوزير “الأساتذة المتعاقدين” أنهم أخلوا بمخرجات لقاء 13 أبريل بعدم عودتهم للأقسام”

وأكد أمزازي، أن الحكومة حاليا تضع نصب أعينها مصلحة التلاميذ وأسرهم، وأنها ستعمل على تعويض ما ضاع من زمن مدرسي والحيلولة دون إضاعة المزيد من الوقت.

من جهتها، أكدت آمال عربوش، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة على أن “الإضرابات والاحتجاجات التي تجاوزت أكثر من شهرين إن دلت على شيء فإنما تدل على فشل الحكومة في تدبير هذا الملف”، مشددة على أن “ملفا من هذا الحجم لا يحتاج للترقيع وإنما يحتاج لإرادة سياسية حقيقية وواضحة لطي هذا الملف نهائيا”.

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