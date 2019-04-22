اعتقال غريبين اعتديا على أستاذة بمديرية خريبكة +صور

هبة بريس ـ خريبكة

أرسل غريبان أستاذة (نجاة، ت) تعمل بالوحدة المدرسية “الغشا” التابعة لمجموعة مدارس أولاد عبدون بمديرية خريبكة، (أرسلاها) لقسم المستعجلات بعدما اقتحما حجرة الدرس صباح اليوم الاثنين 22 أبريل، واعتديا عليها بالسب والشتم والضرب .

وقالت مصادر تربوية إن الاعتداء تسبب للأستاذة في انهيار عصبي وكدمات، مما استدعى نقلها لقسم المستعجلات لتلقي العلاج بمستشفى الحسن الثاني بخريبكة.

و تحرك رجال الدرك بسرية خريبكة لتوقيف المعتديين، وهو ما تم بعد ساعة من الاعتداء، حيث تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0