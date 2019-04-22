الدرك البحري بالجرف الأصفر يعثر على مخدرات في عرض سواحل البحر

احمد مصباح ـ هبة بريس

عثر أفراد من مركز الدرك البحري بالجرف الأصفر، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، على كمية من المخدرات في عرض سواحل المحيط الأطلسي بالمياه الإقليمية للجديدة.

وحسب المعطيات الأولية التي تتوفر عليها الجريدة، فإن عناصر من الدرك البحري بالجرف الأصفر، كانوا عائدين، في حدود منتصف نهار اليوم الاثنين، على متن زورق، من الدارالبيضاء، وكانوا يشنون في الآن ذاته دوريات مراقبة واستكشاف، عثروا على 3 رزامات، بداخل كل واحدة كيلوغراما من مخدر الشيرا، ملفوفة بالبلاستيك، مكتوب على ظهرها “كتامة”، وكانت تطفو فوق البحر في منطقة “الحويرة”، على بعد حوالي 3 أميال. ما يعني أن إنتاجها كان في شمال المملكة، وربما كانت في طريقها على متن زورق لتهريبها إلى الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط، قبل أن تنتهي رحلة كمية “الحشيش” في عرض سواحل البحر، إثر أمر طارئ حال دون وصولها إلى وجهتها المحددة.

هذا، وقد حجز أفراد الدرك البحري كمية المخدرات التي تم العثور عليها، لفائدة البحث القضائي الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

إلى ذلك، فقد عثر الدرك البحري، صباح السبت الماضي، على رزمة من المخدرات ملقاة على الشاطئ الصخري التابع للمدار الحضري للجديدة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن عناصر الدرك البحري المكلفين بحراسة سواحل البحر بالجديدة، عثروا، صباح السبت الماضي، على رزمة بداخلها 14 قطعة من مخدر الشيرا، سعة كل واحدة حوالي الكيلوغرام والنصف.

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