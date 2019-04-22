كبار قياديي “البام ” يصدرون “نداء المسؤولية”

هبة بريس ـ الرباط

خرج خمسة من كبار مؤسسي حزب الأصالة والمعاصرة، بينهم ثلاثة أمناء عامون سابقون، عن صمتهم إزاء الأزمة التي يتخبط فيها حزب الأصالة والمعاصرة وأصدروا بيانا مشتركا تحت عنوان: “نداء المسؤولية”.

وجاء في البيان، الذي وقعه كل من الأمناء السابقين ( حسن بنعدي، محمد الشيخ بيد الله، ومصطفى الباكوري)، بالإضافة إلى القياديين المؤسسين علي بلحاج ومحمد بنحمو، أن موقعيه قرروا “توجيه هذا النداء إلى كافة أعضاء وأنصار حزب الأصالة والمعاصرة، لاستنهاض همم الجميع وتجديد الثقة في قدرتهم المشتركة على تحقيق نجاحات قادمة، على درب بناء مغرب الحق والعدل والتقدم والحداثة.

وأشاروا إلى أن هذه المبادرة جاءت إثر سلسلة من المشاورات، عقدها “ثلة من المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة”، وذلك “بعد الوقوف على تفاهة الممارسات التي أصبحت تحرك بعض الفاعلين داخل دواليب الحزب، النابعة أساسا من الحسابات الانتهازية الضيقة أو حتى من بعض النزعات الفوضوية أو العدمية”، و “أمام التفاقم المقلق للأزمة التي يتخبط فيها حزب الأصالة والمعاصرة، والتي قد تعصف بأهليته للمساهمة بجدية في مواجهة التحديات الجسيمة، المطروحة على الفاعلين السياسيين لمواكبة مسلسل الإصلاحات المتعددة الأبعاد التي انخرطت فيها بلادنا، والتي تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى درجة عالية من الوعي والمسؤولية والالتزام الصادق من لدن كل الفاعلين، وخاصة في الظرفية الدقيقة التي نعيشها، في محيط دولي وجهوي مضطرب”.

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