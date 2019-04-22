اختتام الدورة الأولى للبطولة الافريقية ل”الروبوت” بمكناس

هبة بريس

بإشراف من جامعة مولاي إسماعيل والمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن، نظم نادي “الروبوت والإبتكار.. فنون ومهن” وجمعية “الطلبة المهندسين.. فنون ومهن” أيام 20 و21 أبريل 2019 بمكناس، البطولة الإفريقية للروبوت “African Robotic Brains” في دورتها الأولى، تحت شعار: إنتاج نموذجي 4.0: تطور متصاعد.. نحو تصور آلي”.

و شارك في هذه الدورة الأولى أزيد من 32 فريقاً مكوناً من 1 إلى 3 طلاب مهندسين، قدموا من مدن مغربية مختلفة، قدمت بعض الفرق بمشاريع اشتغلت عليها طيلة السنة الدراسية.

وتأهل 8 منهم لمنافسات اليوم الثاني من المسابقة، التي كانت على أشدها وسط حضور لافت لأكثر من 100 طالب وطالبة.

المسابقة قسمت بين “عرض المشاريع” التي اشتغل عليها الطلاب طيلة شهور خلت، وبين “تصميم روبوهات” يوم المسابقة، مبرمجة لتنفيذ أوامر معينة.

وقد فاز في فئة “أحسن مشروع”، الطالب فيصل بودريت من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش، وفي صنف “تصميم الروبوهات” عادت الجائزة الأولى وقدرها 10000 إلى معاذ الجازر وحسن بلعزيز ومعاذ البراني، وعادت الجائزة الثانية وقدرها 6000 درهم لمصطفى حرموزي ومحمد الكبدي ومحمد زكرياء.

تنظيم فعاليات الدورة الأولى من البطولة الإفريقية للروبوت African Robotic Brains، وفق الجهة المنظمة، يأتي في سياق ما يعرفه المغرب من تطور ملحوظ على المستوى الصناعي والطاقي والتكنولوجيا الحديثة وأيضا جانب الابتكار، حيث تستثمر المملكة بشكل كبير لتلك الغاية في البنيات التحتية الصناعية والمعلوماتية، وأيضا في الرأسمال البشري.

وأبرزت (الجهة المنظمة)، أن الهدف من هذه البطولة هو تشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، لسيما وأن هذا المجال يعرف تطوراً كبيراً في العالم أجمع.

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