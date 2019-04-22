العثور على “السعودي” مقتولا ومكبل اليدين بشفشاون

اس.بويعقوبي – هبة بريس

استيقظت ساكنة دوار “تينزة” بجماعة “بني ذركول”التابعة تراببا لاقليم شفشاون صباح اليوم الإثنين، على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل ستيني حسب ما افادت به مصادر محلية .

وحسب ذات المصادر فالضحية الملقب ب”السعودي” المنحدر من دوار “تينزة” كان قيد حياته يشتغل تاجرا للمواشي ، عثر عليه في الاعات الاولى من صباح اليوم مقتولا ومكبل اليدين والرجلينن بالقرب من احدى حضائره بعد تعرضه لطعنات متفرقة في انحاء مختلفة من جسده .

وهرعت عناصر الدرك الملكي على وجه السرعة لعين المكان للوقوف على ظروف وملابسات الجريمة، فيما تم وضع جثة الضحية رهن التشريح الطبي بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بمدينة شفشاون.

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