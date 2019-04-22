أردوغان: لن نسمح لأحد بالإضرار بأجواء السلام

هبة بريس - وكالات

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاعتداء على زعيم المعارضة في تركيا، رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، كمال قليجدار أوغلو، مؤكدا فتح التحقيق في هذا الحادث.

وقال أردوغان، في تغريدتين نشرهما اليوم الاثنين على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “وقع للأسف خلال مراسم جنازة أحد شهدائنا في تشوبوق حادث غير مرغوب. وتحولت احتجاجات ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، إلى أعمال عنف”.

وأكد الرئيس التركي أن “تحقيقا يجري في الحادث من حيث كل أبعاده”، مضيفا: “لا يمكننا دعم العنف أبدا”.

وأضاف أردوغان متعهدا: “إننا ضد كل أشكال العنف والإرهاب. تركيا لن تسمح لأحد بالإضرار بأجواء السلام فيها”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0