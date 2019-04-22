استقالة جماعية بالمغرب الفاسي بعد تبخر حلم الصعود

هبة سبور – شفيق عنوري

قدم المكتب المسير لنادي المغرب الفاسي، استقالة جماعية، من تسير شؤون الفريق، وذلك عقبالخسارة أمام أولمبيك الدشيرة بهدف نظيف، وتبخر حلم الصعود إلى القسم الاحترافي الأول.

وأعلن مروان بناني، رئيس النادي الفاسي، في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين، عن تقديم استقالته رفقة أعضاء المكتب المسير.

وتابع بناني: أن قرار الاستقالة الجماعية، تم اتخاذه عقب الفشل في تحقيق هدف الصعود إلى القسم الأول.

وأضاف: أن الجمع العام الاستثنائي للنادي سينعقد هذا الشهر ليتم انتخاب مكتب مسير جديد.

وكان المغرب الفاسي قد أقصي رسميا من الصراع على البطاقة الثانية المؤدية للقسم الأول، بعد انهزامه يوم أمس الأحد، بميدان أولمبيك الدشيرة، بهدف نظيف.

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