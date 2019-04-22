ترامب لـ”الكونغرس”: “لا يمكنكم إقالتي”

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الاثنين 22 أبريل إن الكونغرس “لا يستطيع أن يقيله” بسبب نتائج تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.

وكتب ترامب على موقع تويتر “فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا، لا يمكنكم إقالتي”.

وأضاف أن “الديموقراطيين هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة”.

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