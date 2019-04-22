”زهواني” أول عمل بالدارجة المغربية للفنان اللبناني جورج شهيد

هبة بريس

طرح الفنان اللبناني جوج شهيد، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، جديده الفني، بعنوان ‘‘زهواني‘‘ على طريقة الفيديو كليب، الاغنية التي تولى جورج شهيد انتاجها بنفسه من كلمات وألحان الفنانة المغربية سميرة بلحاج، ومكساج وماستورينغ بدر المخلوقي، المنتج المنفذ عبد العالي طارق و إخراج عبد الصمد شرف.

وتقول بعض كليمات الاغنية :

الحب عندي بلڭانة .. الفراق عندي بلڭانة

هكذا داير أنا .. لي ما بغاني هناني

شحال أنا ڭاع غادي نعيش .. لغرام ما علا باليش

كيقولو نافخ الريش .. قلبو قاسح أناني

وتعتبر أغنية ‘‘زهواني‘‘ أول عمل بالدارجة المغربية ل”جورج شهيد”، ويحكي الكليب الذي صور بمدينة الدار البيضاء، قصة رجل محب للنساء ‘‘زهواني‘‘، تطارده احدى النساء التي تجسدها ”فاطمة التاويل” الشخصية الكوميدية المحبوبة و المشهورة على اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي يؤديها الفنان ”يوسف أوزلال”، وبعد أن تتعب من مطاردة حبيبها ”الزهواني” تلجأ في الاخير الى اختطافه واستخدام السحر من أجل اتمام زواجهما.

واعتمد جورج شهيد على مقطع فكاهي لإحدى حلقات السلسلة الكوميدية لشخصية ”فاطمة التاويل”، من أجل معالجة موضوع السحر و الشعوذة بطريقة ساخرة، ومحاربة أشكال معينة من الصور النمطية التي تحيط بالمرأة المغربية والتأثير على سمعتها. .

جورج شهيد فنان لبناني مستقر بالمغرب منذ أربع سنوات ينتمي إلى عائلة فنية تعشق الفن، والده حاصل على مجموعة من الأوسمة في مجال الغناء، كما أن والدته تمتلك صوت جميل، بدأت حياة جورج الفنية منذ صغر من خلال الحفلات العائلة وحفلات الجامعية حيث أن صوته القوي والطربي جعله محط اهتمام ، حيث ادى استقراره بدولة الامارات المتحدة منذ 2007 الى سطوع نجمه وإنتاج مجموعة من الاغاني، ويملك جورج في رصيده ست أغاني باللهجة اللبنانية وأربع فيديو كليبات .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0