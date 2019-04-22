ديربي البيضاء يحقق مداخيل مالية مهمة

هبة سبور – شفيق عنوري

حققت مباراة الديربي البيضاوي، التي جمعت أمس الأحد، على أرضية ملعب مراكش الكبير، بين الوداد والرجاء، مداخيل مالية مهمة.

ووصلت مداخيل قمة الجولة ال25 من البطولة الاحترافية، إلى 83 مليون سنتيم، بعد أن تم بيع 23 ألف تذكرة للمباراة، والتي حدد ثمنها في 30 و50 درهما.

وأثرت مقاطعة روابط مشجعي الرجاء لموقعة الديربي، احتجاجا على نقله خارج الدار البيضاء، على عدد الجماهير التي حضرت اللقاء.

وتعتبر مداخيل ديربي الأمس، أكبر بكثير من مداخيل موقعة الذهاب، التي عرفت مقاطعة مشترك لروابط مشجعي الفريقين.

يشار إلى أن ملعب مراكش الكبير، يتسع لحوالي 45 ألف متفرج.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0