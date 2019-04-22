ردا على استقالة الأطباء .. الوزارة تستعرض استراتيجيتها لتحسين العرض الصحي بجهة الشمال

هبة بريس

تعرف جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تطورا مهما في المجال الصحي، وذلك موازاة مع ما تعرفه هذه الجهة من نمو اقتصادي واجتماعي.

و إلى جانب الاستثمارات الخاصة في المجال الصحي من خلال إنشاء المصحات والعيادات والمختبرات ومركز الأنكولوجيا، سجلت الوزارة تحسنا ملحوظا في العرض الصحي العمومي، الشيء الذي تعكسه مجموعة من المشاريع والمنجزات ذات الطابع الطبي والصحي التي ساهمت وستساهم في تحسين العرض الصحي الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والموزعة على أقاليم وعمالات الجهة كما يلي:

– طنجة اصيلة

المشاريع المنجزة : ترميم وإعادة تأهيل وتجهيز جل المؤسسات الصحية، بناء وتجهيز ثلاثة مراكز صحية، بناء وتجهيز مصلحة جديدة لاستقبال والمستعجلات، تجديد مجموعة من تجهيزات المستشفيات، اقتناء جهاز السكانير الثاني للمركز الاستشفائي الجهوي بمستشفى محمد السادس، بناء وتجهيز المركب الاجتماعي للتكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن وتتبع ذوي الامراض المزمنة، بناء وتجهيز مركز الشراقة للتكفل بذوي الامراض النفسية والعقلية كملحقة لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، انشاء مركز التكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن وذوي الامراض المزمنة بحي بئر الشفاء (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف من خلال اقتناء سيارتين للإسعاف من صنف( أ) وواحدة من صنف (ب).

مشاريع في طور الإنجاز: بناء وتجهيز مركز الطبي للقرب (مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة)، بناء وتجهيز مركز إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة الصحة)، بناء وتجهيز المركز الصحي الحضري ظهر احجام، بناء المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، اقناء جهاز التصوير بالتردد المغناطيسي (IRM)، انشاء قاعة خاصة بقسطرة القلب، إعادة تأهيل المصلحات الاستشفائية وواجهة مستشفى محمد الخامس.

إعادة تأهيل المستشفيات التالية: مستشفى محمد السادس، مستشفى دوق طوفار، مستشفى أصيلة، بناء المركز الاستشفائي الجامعي بجهة طنجة – تطون – الحسيمة.

– تطوان

المشاريع المنجزة : ترميم وإعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بناء وتجهيزا، تجديد مجموعة من تجهيزات المركز الاستشفائي الاقليمي، بناء وتجهيز مركزين صحيين، إعادة تأهيل مجموعة من المصلحات الاستشفائية، انشاء بناية جديدة خاصة بمصلحة الاستقبال والقبول وبالفحوصات الطبية المتخصصة الخارجية بالمركز الاستشفائي، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف من خلال اقتناء سيارة اسعاف من صنف ( ب ) ووحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: بناء وتجهيز مصلحة جديدة لاستقبال والمستعجلات، اقناء جهاز التصوير بالتردد المغناطيسي (IRM)، بناء وتجهيز مركز للتكفل بمرضى القصور الكلوي المزمن (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، اعادة بناء وتجهيز مستشفى بن قريش، بناء مركز استشفائي اقليمي جديد بتطوان.

– المضيق-الفنيدق

المشاريع المنجزة : إعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بالإقليم بناء وتجهيزا، تجديد مجموعة من تجهيزات المستشفيات، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف و ذلك باقتناء سيارة اسعاف من صنف ( ب) ووحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: بناء وتجهيز مصحة النهار الجديدة بمرتيل.

– العرائش

المشاريع المنجزة : إعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بالإقليم بناء وتجهيزا، تجديد مجموعة من تجهيزات المستشفيات، ترميم واعادة تأهيل مصلحة التوليد، مصلحة طب الاطفال، مصلحة الاستقبال والقبول وكذلك تهيئة الفضاء الخارجي لمستشفى للا مريم، إعادة بناء وتجهيز مستشفى القرب للقصر الكبير، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف و ذلك باقتناء سيارة اسعاف من صنف ( ب) ووحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: إعادة تأهيل مصلحة استقبال المستعجلات والصيدلة ووحدة التوليد بمستشفى للا مريم.

– وزان

المشاريع المنجزة : إعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بالإقليم بناء وتجهيزات، تجديد مجموعة من التجهيزات بالمستشفى، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف و ذلك باقتناء سيارة اسعاف من صنف ( ب) ووحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: اعادة بناء وتجهيز مركز استشفائي جديد بالإقليم.

– شفشاون

المشاريع المنجزة : إعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بالإقليم بناء وتجهيزا، تجديد مجموعة من التجهيزات بالمستشفى، إعادة بناء منشأتين خاصتين بالإدارة وبالفحوصات الطبية المتخصصة الخارجية، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف و ذلك باقتناء سيارة اسعاف من صنف ( ب) ووحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: ترميم و إعادة تأهيل المصلحات الاستشفائية، بناء مصحة النهار بالجبهة.

– الحسيمة

المشاريع المنجزة : إعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بالإقليم بناا وتجهيزا، بناء وتجهيز مركز صحي جديد ومركز فضاء صحة الشباب، بناء وتجهيز مستشفى القرب بإمزورن، اقتناء سكانير3D لمركز الأنكولوجيا، اقتناء جهاز سكانير ثالث مخصص لمستشفى القرب تاركيست، تجديد جل التجهيزات الاستشفائية، إعادة تأهيل مصلحة الاستقبال والقبول ومصلحة طب الاطفال ووحدة التوليد، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف و ذلك باقتناء سيارة اسعاف من صنف ( ب) ووحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: إعادة تأهيل المصلحات الاستشفائية المتبقية ومنها مصلحة التوليد، بناء مركز استشفائي اقليمي جديد بالحسيمة.

– الفحص أنجرة

المشاريع المنجزة : إعادة تأهيل جل المؤسسات الصحية بالإقليم بناء وتجهيزا، تقوية حظيرة سيارات الاسعاف وذلك باقتناء وحدة طبية متنقلة.

مشاريع في طور الانجاز: بناء مركز استشفائي اقليمي جديد بالقصر الصغير.

الى جانب الاجراءات والمنجزات المذكورة، فقد واكبت وزارة الصحة هذه المشاريع ب: تعيين مسؤولين جدد في إطار حكامة جيدة، وضع استراتيجية جديدة 2025 و كذلك ادوت جديدة للحكامة (العقد المبني على الاهداف والوسائل مع الجهة)، تعيين الموارد البشرية للمؤسسات الصحية الجديدة وتقوية بعض المؤسسات الصحة الموجودة.

وقد تم تعيين خلال الفترة 2017 2019: 408 ممرض و ممرضة، 226 طبيب منهم 182 طبيب مختص، 26 إداري و تقن، تكوين المسيرين والموظفين في إطار التكوين المستمر ومن أهمها تكوين مسؤولي المستشفيات في مجال الاعمال والادارة، تقوية الموارد البشرية بالمستشفيات العمومية بطنجة من خلال مساهمة أساتذة كلية الطب والاطباء المقيمين والاطباء الداخليين للمركز الاستشفائي الجامعي، تعزيز الموارد البشرية للمؤسسات الصحية عن طريق عقد اتفاقيات الشراكة (شفشاون والحسيمة ووزان: عقود مبرمة. طنجة وتطوان: في طور الابرام)، تقوية وتعزيز التموين بالأدوية والمنتجات الصيدلانية، تخصيص ميزانية اضافية للمركز الاستشفائي الجهوي والمراكز الاستشفائية الاقليمية خلال 2019.

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