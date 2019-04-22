البابا: هجمات سريلانكا أعمال إرهابية لا يمكن تبريرها

هبة بريس - وكالات

ندد البابا فرانسيس الاثنين، بالهجمات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، داعيًا إلى إدانة عالمية لما وصفها بأنها ”أعمال إرهابية وغير إنسانية لا يمكن تبريرها“.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يدين فيه البابا الهجمات التي أصابت العديد من الكنائس في عيد القيامة الأحد.

وقال البابا لعشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس، إنه ”يشعر بالمسيحيين في سريلانكا ويدعو لكل القتلى والجرحى“.

وأضاف قبل أن يرأس الحاضرين في صلاة من أجل الضحايا: ”أناشد الجميع ألا يترددوا في تقديم كل مساعدة ضرورية لهذه الأمة الغالية. أتمنى أن يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية، وغير الإنسانية التي لا يمكن تبريرها“.

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