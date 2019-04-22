الناهيري: الرجاء لم يخلق أي فرصة للتسجيل.. ونحن من أعطيناه “هدية”

هبة سبور – شفيق عنوري

قال محمد الناهيري، لاعب الوداد الرياضي، إن الرجاء لم يخلق أي فرصة للتسجيل، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، في دريبي الدار البيضاء، الذي احتضنه ملعب مراكش الكبير، يوم أمس الأحد، لحساب الجولة ال25 من البطولة الاحترافية.

وأضاف الناهيري، في تصريحات صحفية أعقبت المباراة: الرجاء لم يتمكن أن صنع أي محاولة سانحة للتسجيل خلال شوطي اللقاء.

وتابع: نحن من أهديناه فرصة تسجيل الهدف الأول، في إشارة إلى خطأ صلاح الدين السعيدي الذي مكن سفيان رحيمي من تسجيل التعادل للفريق الرجاوي.

وأكد الناهيري، أن الوداد كان بإمكانه الفوز في اللقاء من أجل الاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري.

وبالرغم من نتيجة التعادل التي انتهى عليها اللقاء، إلا أن الفريق الأحمر اقترب بنسبة كبيرة من حسم لقب البطولة لصالحه، بعد أن حافظ على فارق ال9 نقاط مع الرجاء ثاني الترتيب، قبل خمس جولات من نهاية الموسم.

يشار إلى أن المباراة التي جمعت بين الوداد والرجاء، عرفت محاولات كثيرة من كلا الطرفين، وانتهت بهدفين في كل شبكة.

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