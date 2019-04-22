الخطوط الملكية المغربية تعود لتوقيت “غرينتش‎”

هبة بريس – اقتصاد

كشفت الخطوط الملكية المغربية عن عزمها العودة لتوقيت غرينيتش، بمناسبة قرب شهر رمضان، وذلك ابتداء من الأحد 5 ماي 2019 على الساعة الثالثة 03 :00 صباحا؛ وإلى غاية 09 يونيو 2019 على الساعة 02 :00 صباحا.

وجاء في بلاغ صحفي للخطوط الملكية المغربية، :”عقب قرارالسلطات المغربية العودة لتوقيت غرينتش بمناسبة شهر رمضان الكريم، تنهي الخطوط الملكية المغربية إلى علم كافة زبائنها الكرام أنه سيتم تقديم مواقيت رحلاتهم بساعة واحدة عند المغادرة والوصول بمختلف مطارات المملكة ابتداء من الأحد 5 ماي 2019 على الساعة الثالثة 03 :00 صباحا؛ وإلى غاية 09 يونيو 2019 على الساعة 02 :00 صباحا. ولهذا، فجميع الزبائن مطالبون بالتوجه مبكرا لشبابيك التسجيل بالمطار (على الأقل 3 ساعات قبل إقلاع الطائرة)“.

ووضعت الخطوط الملكية المغربية رقمين هاتفيين، لزبنائها من أجل الإطلاع على برنامج رحلاتهم لدى مصالح الشركة على الأرقام التالية: المغرب: 089000 0800

الرقم الدولي:+212522489797

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