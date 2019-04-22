العثماني: “تعازي الحارة لأهالي الضحايا بفاجعة سريلانكا”

هبة بريس - الرباط

عبر رئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، عن تعازيه الحارة لعائلات ضحايا فاجعة سريلانكا الارهابي.

وقال العثماني، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “على إثر التفجيرات الإرهابية التي هزت سريلانكا الأحد وخلفت مئات الضحايا، أتقدم بالتعازي الحارة والصادقة لأهالي الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.”

وتابع رئيس الحكومة قائلا:” دين بشدة هذه الأعمال الإرهابية، واستهداف دور العبادة والآمنين والمسالمين، وأؤكد أن العنف والعدوان مدانان من كل الشرائع السماوية ولا يمكن مطلقا تبريرها.”

هذا ويشار الى أنه قتل 207 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 450 آخرين بينهم 35 أجنبيا الأحد 21 أبريل 2019 في ثمانية اعتداءات استهدفت فنادق فخمة وكنائس حيث أقيمت قداديس بمناسبة عيد الفصح في سريلانكا.

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