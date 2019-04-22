الجهة الشرقية تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية

نُشر بتاريخ :  2019-04-22 - 12:30
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح الأحد 21 أبريل إلى غاية الساعة السادسة من صباح الإثنين :-

الحسيمة : 27 ملم –

تازة : 23 ملم –

الناظور : 20 ملم –

الشاون وإفران : 13 ملم –

فاس: 9 ملم –

مكناس: 7 ملم –

تطوان: 4 ملم –

بوعرفة والرباط : 3 ملم –

وجدة وميدلت وسيدي سليمان وبن سليمان : ملمتران –

القنيطرة وخريبكة: ملمتر واحد –

طانطان وتارودانت والعرائش والمحمدية وكلميم: أقل من ملمتر واحد .

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