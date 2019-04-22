سرقة وكالة بنكية بورزازات… اعتقال المتورطين بالبيضاء‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 22 أبريل الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، أحدهم من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه بموجب خمس مذكرات بحث من أجل جنايات وجنح مختلفة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية التي نفذت عملية السطو بواسطة أسلحة بيضاء على وكالة لبريد بنك بجماعة “تارميغت” بإقليم وارزازات بتاريخ 12 أبريل الجاري.

وقد أسفرت الأبحاث والتدخلات الميدانية المنجزة بكل من منطقة بوسكورة وحي سباتة بالدار البيضاء عن توقيف ثلاثة من المشتبه فيهم الرئيسيين، وهم شقيقان وشخص ثالث، والذين أعدّوا ونفذوا هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن توقيف شخص رابع من أجل المشاركة بعدما وضع رهن إشارة أفراد هذه الشبكة الإجرامية منزلا للإيواء بعد ارتكابهم للجريمة.

وقد مكنت عمليات التفتيش والحجز المنجزة من العثور على مبلغ مالي قدره مليونان وخمس وعشرون ألف درهم (2.025.000 درهم)، ومبالغ مالية متفاوتة القيمة بالعملة الأوروبية والأمريكية والسعودية، ووثائق تعريفية في اسم الغير، فضلا عن معدات استعملت في تنفيذ الجريمة، وهي مصباح كهربائي يدوي وقناع حاجب للملامح التشخيصية.

ولازالت الأبحاث والتحريات الأمنية متواصلة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، وبتنسيق مع مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا بمكان اقتراف الجريمة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد التواطئات المحتملة لأفراد هذه الشبكة مع المسؤولة عن الوكالة البنكية المسروقة، فضلا عن توقيف كل الضالعين في التخطيط والتحضير والإعداد لارتكاب هذه الجريمة.

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