أكادير .. اعتقال 7 فتيات و 3 رجال داخل وكر للدعارة

أحمد وزروتي: هبة بريس

قدمت عناصر الضابطة القضائية صباح اليوم الاثنين 22 أبريل، سبعة فتيات من بينهن قاصرة رفقة ثلاث رجال، أمام أنظار النيابة العامة بأكادير بتهمة الفساد والخيانة الزوجية و إعداد وكر للدعارة وحيازة المخدرات.

وسبق للدائرة الرابعة بحي الخيام بأكادير، أن توصلت بتعليمات من أجل التدخل، من طرف النيابة العامة، بعد توصل الأخيرة بشكايات من بعض الجيران بحي ليراك بواركان، حيث قامت على الفور عناصر الدائرة بمداهمة المنزل واعتقال المتواجدين به حسب مصادر هبة بريس.

وأكدت مصادرنا أيضا أن صاحبة المنزل كانت تضع رهن إشارة زبنائها مجموعة من غرف النوم وفتيات تجلسهن في البهو ليختار الزبون من يشاء.

هذا وقد علمت هبة بريس، أن النيابة العامة أحالت مجموعة من المعتقلين إلى سجن آيت ملول ومن بينهم صاحبة المنزل، في حين تم متابعة آخرين في حالة سراح بعد توصل الشرطة القضائية بتنازل زوجاتهم.

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