قتيل و جرحى في حادثة سير خطيرة بالكولف الملكي طريق ايموزار

ع محياوي – هبة بريس

بعد سلسلة من حوادث السير التي شهدتها الطريق المؤدية بين فاس و ايموزار في المجال القروي هذه السنة، وقعت الأحد 21 أبريل الجاري، حوالي الساعة السابعة و 45 دقيقة مساءا ، حادثة سير في الطريق المؤدية الى الكولف الملكي بعين الشكاك بين سيارتين خفيفتين ، كانت مروعة بكل المقاييس، حيث حصل اصطدام بين السيارتين ، نتج عنها وفاة أحدهما على الفور، فيما أصيب 6 جرحى بجروح بليغة الخطورة.

هذا وقد حضر إلى عين المكان كل من عناصر الدرك الملكي بجماعة عين الشكاك ، الوقاية المدنية ، رئيس المجلس الجماعي لذات الجماعة و السلطة المحلية للقيام بالمتعين وتحرير محضر قانوني بالواقعة . ليتم نقل الجرحى على وشك السرعة صوب المستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية ، فيما تم نقل جثة الهالك على متن سيارة الأموات إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد التشريح الطبي .

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