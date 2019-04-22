هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين الماضي، انطلاق عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية (التجنيد الإجباري) لعام 2019، الذي يطبق لأول مرة بعد إلغائه منذ 11 عامًا.

ودعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت الشباب والفتيات ما بين 19 و25 سنة، للتأكد من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم المدعوين لأداء خدمة التجنيد الإجباري السنة الجارية.

وقال البيان، إن عملية الإحصاء تبدأ الثلاثاء وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وفي 20 غشت 2018، صادقت الحكومة في جلسة ترأسها الملك محمد السادس، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية” (التجنيد الإجباري) بعد إلغائه عام 2007.

و أمر الملك بـ”تجنيد 10 آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى 15 ألف مجند في السنة المقبلة”.

وفيما يلي سلسلة يومية تتضمن معلومات و أجوبة عن عدد من الاسئلة التي تهم الخدمة العسكرية بالمغرب.

ما لا تعرفونه عن الخدمة العسكرية .. 9: كيف تتم عملية انتقاء المدعوين للتجنيد?

يتم اختيار الأشخاص الذين سيسجلون في قائمة الفوج لأداء الخدمة العسكرية على مرحلتين:

مرحلة الانتقاء الأولي:

تتولى خلالها لجنة إقليمية للإحصاء في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات عقد اجتماع لحصر أسماء الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم لأداء هذه الخدمة.

البت في طلبات الإعفاء المعروضة عليها.

مرحلة الانتقاء الثانية:

يتم إعداد أوامر التجنيد من طرف السلطة العسكرية تُبلغ إلى الأشخاص المدعوين لأداء الخدمة العسكرية.

يتعين على كل شخص تم تبليغه أمر التجنيد الحضور في التاريخ والمكان المحدد للمثول أمام اللجنة المذكورة، مصحوبا بأمر التجنيد الذي توصل به وببطاقته الوطنية للتعريف الإلكترونية.

و إذا أقرت اللجنة السالفة الذكر أهلية الشخص المدعو، يتم تسجيله في قائمة الفوج للسنة المعنية.

و بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تحدث لجنة على صعيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تتولى حصر لائحة المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في أداء الخدمة العسكرية المستوفين للشروط القانونية والذين سبق لهم أن قاموا من تلقاء أنفسهم بملء استمارة الإحصاء بصفة شخصية.

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