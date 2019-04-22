قافلة طبية متعددة التخصصات تحط بإقليم مكناس

خالد لعروسي - هبة بريس

نظمت المندوبية الإقليمية للصحة بمكناس، و بشراكة مع مستشفى محمد الخامس بمكناس و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و جمعية الأمل للتنمية و التواصل الأحد 21 أبريل 2019 قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة سكان جماعة شرقاوة، التابع ترابيا لإقليم مكناس.

واستفاد من هذه القافلة، التي نظمت بدعم من السلطات الإقليمية، 400 شخصا أشرف عليهم طاقم طبي مكون من 5 أطباء بما فيهم مدير المستشفى محمد الخامس بمكناس و ممرضين، حيث ساهموا في تقديم أجود الخدمات الصحية لفائدة ساكنة سكان جماعة شرقاوة .

وجاءت هذه العملية المندرجة في إطار برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية في الوسط القروي، تهدف إلى دعم الوحدات الطبية المتنقلة، التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بمكناس

ولقيت هذه المبادرة الاجتماعية استحسانا كبيرا لدى ساكنة شرقاوة المستفيدة، خصوصا أن مثل هذه الالتفاتة التضامنية والاهتمام بالأوضاع الصحية لسكان المناطق النائية يكون لها وقع حسن في نفوسهم. وتضمنت المبادرة الإنسانية نفسها توزيع أدوية بالمجان حسب الوصفات الطبية.

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