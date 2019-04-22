السعودية تستضيف وفودا مغاربية ضمن برنامج ضيوف ”خادم الحرمين الشريفين“

هبة بريس – الرباط

استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية و المشرف على الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالسعودية عبدالله بن محمد الصامل, وفود من مملكة المغرب وجمهورية الجزائر وجمهورية المالديف الذين استضافهم ضمن المجموعة الـ14 من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة, وذلك بمقر الاستضافة بفندق هيلتون بمكة المكرمة.

في بداية اللقاء رحب عبدالله الصامل برؤساء الوفود في بلدهم الثاني وهم: حسن عبيابة من المغرب، ومحمد مشنان من الجزائر و إلياس جمال من المالديف، والوفد المرافقة لهم، وثمّن الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله – لخدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم.

وحسب مثدر سعودي فقد جرى خلال اللقاء البحث عن قضايا المسلمين في العالم، وعن آفة الغلو والتطرف والارهاب، كما أشادوا بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

بدورهم، عبروا رؤساء الوفود عن بالغ شكرهم وعظيم امتنانهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده على استضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.

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