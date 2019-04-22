اعتقال مغربي اغتصب سيدة ثم قطع أذنها في برشلونة

Members of the Spanish National Police escort an arrested man accused of collaborating with the Islamic State in San Sebastian on October 11, 2016. Spanish police have arrested two men on suspicion of seeking recruits for the Islamic State group, the interior ministry said today. / AFP PHOTO / ANDER GILLENEA
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هبة بريس - وكالات
اعتقلت الشرطة الإسبانية مغربيا اغتصب سيدة برتغالية في برشلونة ثم قام بقطع أذنها وفقا لوسائل إعلام محلية.
وبحسب موقع “بيريوديستا ديجيتال” المحلي فقد استغل الجاني البالغ من العمر 32 عاما، وجود الضحية البالغة من العمر 37 عاما بمفردها ليهاجمها ويغتصبها، ثم لسبب مجهول أقدم على قطع أذنها، في حادث غريب من نوعه.
وأعلنت الشرطة، أمس الأحد، أن المعتقل مهاجر يقيم بشكل غير قانوني في البلاد.
وتمكنت المعتدى عليها من التعرف على المشتبه به من خلال الصور، الأمر الذي ساعد في اعتقاله بشكل سريع، فيما تقبع هي حاليا في مستشفى ببرشلونة.
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