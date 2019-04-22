ست أندية عملاقة تترصد حكيم زياش

هبة سبور

قدم الدولي المغربي ولاعب أياكس أمستردم الهولندي حكيم زياش موسم خرافي مع فريق العاصمة بعد الوصول إلى نصف نهائي دوري الأبطال،وتصدره لترتيب الدوري والوصول لنهائي كأس هولندا ،حيت ساهم الأسد المغربي في تألق أياكس من خلال الأهداف التي سجلها وصنعها ،الأمر الذي جعل العديد من الأندية العالمية ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وإستغلال قيمته السوقية المنخضة والمغرية لأي نادي من أجل شراء عقده والتي لا تتجاوز 35 مليون يورو.

وحسب موقع “eldesmarque ” الأندلسي، فالدولي المغربي يوجد على قائمة أولويات نادي إشبيلية الإسباني في هذا المركاتو الصيفي ،حسب ماكشفه مدير النادي مونتشي.

صحيفة “سبورت 1” الألمانية أكدت أن الأسد المغربي يوجد أيضا في قائمة أولويات نادي بايرن ميونيخ الألماني في هذا المركاتو الصيفي ،ليكون بديلا للاعب الهولندي أرين روبن القريب من مغادرة أسوار النادي البفاري.

صحيفة “ديلي ميرور” الإنجليزية، كشفت هي الأخرى أن أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وآرسنال أبدت رغبتها في الحصول على خدمات زياش في خلال المركاتو الصيفي المقبل.

يشار أن اللاعب البالغ من العمر 26 سنة نجح هذا الموسم في تسجيل 19 هدف وصنع مثلهما خلال 42 مباراة بقميص النادي الهولندي ،كما إرتفعت القيمة المالية للاعب في بورصة اللاعبين لتصل 35 مليون يورو ،ويرتبط بعقد مع اياكس إلى غاية 30 يونيو 2021.

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