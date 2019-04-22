اندلاع حريق مهول بمحطة معالجة المياه العادمة بالحاجب

خالد العروسي – هبة بريس

اندلعت الأحد21 أبريل 2019، ألسنة نيران لاهبة، بمحطة معالجة المياه العادمة المتواجدة بتعاونية أيت اسعيد التابع لجماعة أيت نعمان بإقليم الحاجب مخلفة خسائر مادية كبيرة .

و قالت مصادر من عين المكان، أن نيران كثيفة شبت في صهريج إسمنتي يحتوي على مواد بلاستيكية قابلة للاحتراق، أدت إلى إصابة عامل بحروق من الدرجة الأولى وتم نقله إلى مستشفى ولي العهد مولاي الحسن لتلقي العلاجات الضرورية. وزادت قائلة أن سبب هذا الحريق هو ناتج عن عملية التلحيم التي تقوم بها الشركة المكلفة بالمشروع ، مضيفة أن جل الحقول تمت تغطيتها بالدخان الكثيف الصادر عن هذا الحريق ، وأن عملية إخماد الحريق استغرقت حوالي 4 ساعات.

وفور علمها، هرعت عناصر الوقاية المدنية، ورجال الدرك و السلطات المحلية إلى عين المكان، من أجل السيطرة على الحريق و فتح تحقيق في النازلة لمعرفة ملابسات و أسباب الحريق.

جدير بالذكر، هذا المشروع استغرق وقتا طويلا في عملية الإنجاز وبعد إيقاف المقاولة الأولى من طرف رئيس جماعة الحاجب، بعد اكتشاف اختلال في الأشغال، واليوم تتعثر المقاولة الجديدة بهذا الحريق الذي أتى على اليابس والأخضر بهذه المنشأة الهامة.

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