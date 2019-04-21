ملتقى البوغاز للإعلام في دورته الخامسة يناقش موضوع : ” الإعلام الإلكتروني بين الكفاءة المهنية والتجاوزات الأخلاقية “

هبة بريس طنجة

يجتمع رجال الصحافة والإعلام بجهة “طنجة تطوان الحسيمة” في الدورة الخامسة ل “ملتقى البوغاز للإعلام الجهوي ” الذي تنظمه جمعية ” أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والاتصال” بطنجة ، لمناقشة موضوع : ” الإعلام الإلكتروني بين الكفاءة المهنية و الإلتزام بالقوانين والتجاوزات الأخلاقية” بمشاركة رجال الإعلام و القانون و الفكر والصحافة يمثلون مختلف وسائل الإعلام الجهوية والوطنية .

الأستاذ عبد الوافي الحراق : رئيس الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني

الأستاذ محمد الرامي : رئيس جامعة عبدالمالك السعدي بتطوان

الدكتور محمد عبدالوهاب العلالي / أستاذ بالمعهد العالي للعلام والإتصال

الأستاذ : إبراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان .

الصحفي إدريس الوالي : رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية .

وسينكب المشاركون في الملتقى الإعلامي المنظم من (23 إلى 25 ابريل 2019 ) على مناقشة عدة محاور منها : هل ساهم الإعلام الإلكتروني بجودة الخدمات الإعلامية ؟ وما هي أشكال التجاوزات الأخلاقية في وسائل الإعلام وكيفية التصدي لها ؟ .

كما سينظم على هامش الملتقى الذي يصادف الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس جمعية ” أصدقاء الإذاعة والتلفزة للثقافة والإتصال” بطنجة، وتخليدا لليوم العالمي لحرية الصحافة ، حفل تكريم نخبة من رجال ونساء الإعلام من مختلف المؤسسات الإعلامية تتويجا لعطائهم المهني البارز.

ويتعلق الأمر بالإعلامي : محمد البوعناني والإعلامية : أمينة السوسي والإعلامي أحمد قروق والإعلامية : لطيفة مروان و الشاعر والإعلامي : عبداللطيف بن يحيى و الإعلامي : عثمان النجاري والصحفي والحقوقي : عبدالسلام الشعباوي و المحافظ والمنتج : جمال الدين العسري .

كما سينظم في اليوم الثاني من أشغال ملتقى البوغاز للإعلام زيارات ميدانية لفائدة المشاركين وممثلي وسائل الإعلام إلى مقر المحطات الإذاعية والتلفزية المتواجدة بمدينة البوغاز للإطلاع عن قرب من الخدمات الإعلامية السمعية والبصرية التي تقدمها هذه المؤسسات إلى الجمهور والرأي العام.

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